В России вырос спрос на «умные» колонки — исследование

Издание «Ведомости» сообщило, что в 2023 году в России вырос спрос на «умные» колонки в 1,5 раза. Об этом журналистам рассказали операторы фискальных данных «Платформа ОФД» и «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года было продано около 3,4 млн смарт-колонок. Для сравнения: за весь 2022-й россияне приобрели только 3 млн таких устройств. Согласно данным «Мегамаркета», продажи за предыдущий год выросли в семь раз.

Самые продаваемые «умные» колонки

«Станция Лайт»

«Станция Мини»

«Станция» второго поколения

SberBoom Mini

VK Neo

По мнению экспертов, одна из основных причин популярности устройств заключается в выпуске новых моделей, включая бюджетные варианты. Ко всему прочему, покупатели выбирают те смарт-колонки, которые можно интегрировать с уже имеющимися устройствами и сервисами.