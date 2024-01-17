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В России вырос спрос на «умные» колонки — исследование

В России вырос спрос на «умные» колонки — исследование
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Издание «Ведомости» сообщило, что в 2023 году в России вырос спрос на «умные» колонки в 1,5 раза. Об этом журналистам рассказали операторы фискальных данных «Платформа ОФД» и «М.Видео-Эльдорадо».

Отмечается, что с января по ноябрь 2023 года было продано около 3,4 млн смарт-колонок. Для сравнения: за весь 2022-й россияне приобрели только 3 млн таких устройств. Согласно данным «Мегамаркета», продажи за предыдущий год выросли в семь раз.

Самые продаваемые «умные» колонки

  • «Станция Лайт»
  • «Станция Мини»
  • «Станция» второго поколения
  • SberBoom Mini
  • VK Neo

По мнению экспертов, одна из основных причин популярности устройств заключается в выпуске новых моделей, включая бюджетные варианты. Ко всему прочему, покупатели выбирают те смарт-колонки, которые можно интегрировать с уже имеющимися устройствами и сервисами.

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