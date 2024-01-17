В новогодние праздники кинотеатры России посетили около 15 млн человек

17 января прошла пресс-конференция министра культуры России Ольги Любимовой. В рамках мероприятия она подвела итоги посещаемости россиянами учреждений культуры в новогодние праздники и поделилась планами на этот год.

Сообщается, что с 1 по 8 января кинотеатры России посетили около 15 млн человек. Общие кассовые сборы составили 5,8 млрд рублей — это на 30% превышает показатели 2023 года.

Также Любимова рассказала, что общее число участников Пушкинской карты в 2023-м составило 9,6 млн человек. Количество проданных билетов за всё время существования программы превысило 53 млн.

Министр отметила, что в этом году будет проведена модернизация не менее чем 91 кинозала. Ко всему прочему, Ольга Любимова назвала 2024-й и 2025-й – перекрёстными Годами культуры России и Китая.