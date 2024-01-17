Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Античит Call of Duty научился закрывать игру нечестным игрокам

Античит Call of Duty научился закрывать игру нечестным игрокам
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Call of Duty сообщили в соцсети X (ранее Twitter) о новой функции встроенного в шутер античита Ricochet. Теперь система будет закрывать игру, если пользователь включит помощь в прицеливании при использовании мыши.

Отмечается, что если игрок попытается использовать такой чит несколько раз, то это может привести к ограничениям или полной блокировке аккаунта. Напомним, функция помощи в прицеливании предназначена только для геймпадов.

Поскольку Call of Duty поддерживает игру между разными платформами, то аим-ассист на контролерах остаётся бурной темой для обсуждений. Ряд геймеров на ПК утверждают, что такой функции не должно быть в кросс-платформеном режиме, так как она даёт большое преимущество.

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Материалы по теме
Activision забанила более 23 тыс. аккаунтов читеров в Call of Duty
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android