Шутер The Finals получил соло-режим на 12 игроков

17 января для условно-бесплатного сетевого шутера The Finals вышел апдейт 1.5.0. Он добавил в игру соло-режим, исправил множество багов и ошибок, обновил магазин, а также улучшил античит-защиту.

Видео доступно на YouTube-канале THE FINALS. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Стоит отметить, что свежий режим добавлен не навсегда, а на время — он доступен в плейлисте Bank It, в котором нужно собирать деньги в банк. В режиме для одиночек 12 игроков сражаются на арене сами за себя. Стандартный формат предусматривает четыре команды, в которой по три участника.

С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном посте от разработчиков в Steam. Шутер The Finals доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.