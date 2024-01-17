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Шутер The Finals получил соло-режим на 12 игроков

Шутер The Finals получил соло-режим на 12 игроков
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17 января для условно-бесплатного сетевого шутера The Finals вышел апдейт 1.5.0. Он добавил в игру соло-режим, исправил множество багов и ошибок, обновил магазин, а также улучшил античит-защиту.

Видео доступно на YouTube-канале THE FINALS. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Стоит отметить, что свежий режим добавлен не навсегда, а на время — он доступен в плейлисте Bank It, в котором нужно собирать деньги в банк. В режиме для одиночек 12 игроков сражаются на арене сами за себя. Стандартный формат предусматривает четыре команды, в которой по три участника.

С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном посте от разработчиков в Steam. Шутер The Finals доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

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