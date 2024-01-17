Джоди Фостер: в 90-х фильм «Барби» был бы невозможен из-за женщины-режиссёра

Недавно звезда «Молчания ягнят» и «Настоящего детектива» Джоди Фостер дала интервью изданию Time. В ходе разговора с журналистами она раскритиковала Голливуд 90-х годов из-за сурового отношения к женщинам.

По её словам, в то время фильм «Барби» был бы невозможен из-за женщины-режиссёра.

Когда я была молода, американских женщин-режиссёров не было или, может быть, несколько от силы. Я тогда не думала, что мне позволено быть режиссёром, однако сейчас это уже не так.

Фостер гордится, что в этом году посмотрела картину «Барби» от Греты Гервиг. Актриса никогда не думала, что женщина-режиссёр сможет получить такое признание.

Напомним, «Барби» стал самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.