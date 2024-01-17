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Смартфон Oppo Reno 11F 5G получит процессор Dimensity 7050 и большую батарею

Смартфон Oppo Reno 11F 5G получит процессор Dimensity 7050 и большую батарею
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Инсайдеры раскрыли дизайн и основные характеристики смартфона Oppo Reno 11F 5G до его официальной презентации. Сообщается, что устройство будет работать на процессоре Dimensity 7050.

Фото: Oppo

Также производитель оснастит девайс 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-частотой 2160 Гц. Гаджет получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Ко всему прочему, в Oppo Reno 11F 5G будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 67 Вт. Что касается камер, то основная получит три датчика: 64-Мп сенсор OmniVision OV64B, 8-Мп широкоугольный сенсор Sony IMX355 и 2-Мп макросенсор OmniVision OV02B10.

Стоимость и дата выхода Oppo Reno 11F 5G пока не раскрываются.

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