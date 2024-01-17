Адам Драйвер может сняться в новом фильме режиссёра «Жизни других» — СМИ

Журналисты издания World of Reel сообщили, что Адам Драйвер может сыграть главную роль в новом фильме режиссёра «Жизни других». По их информации, актёр ведёт переговоры о своём участие в картине.

Отмечается, что будущая драматическая лента Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка будет называться Vent. Сценаристом выступит Стивен Карчински

Согласно сюжету, протагонист будет пытаться раскрыть серию похищений в Нью-Йорке. Положение главного героя усугубляет его агорафобия — боязнь нахождения в местах с большим количеством людей. Он считает, что одна из жертв передаёт ему сообщения через вентиляционное отверстие своего дома.

Другие сюжетные подробности, каст и примерные сроки релиза пока не раскрываются.