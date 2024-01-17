Xiaomi показала сверхбюджетный монитор Redmi G34WQ с разрешением 4K и частотой 180 Гц

Компания Xiaomi представила сверхбюджетный монитор Redmi G34WQ. Устройство уже доступно для покупки в Китае по цене в $ 210 (~ 18,4 тыс. рублей).

За такую стоимость монитор предложит 34-дюймовый изогнутый экран с разрешением 3440 × 1440 пикселей, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика в 1 миллисекунду, охватом 95% цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью в 350 нит. Ко всему прочему, он поддерживает технологию синхронизации частоты AMD FreeSync.

Фото: Xiaomi

Как и в любом другом геймерском девайсе, в Redmi G34WQ предусмотрена RGB-подсветка. В комплект входит специальная подставка, позволяющая регулировать высоту экрана и двигать его влево или вправо. В мониторе есть несколько портов: HDMI 2.0, Displayport 1.4, несколько USB-C и USB-A, а также аудиоджек 3,5 мм.

Дата выхода Redmi G34WQ на мировом рыке пока не раскрывается.