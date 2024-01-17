На Играх будущего пройдёт суперфинал чемпионата по битве роботов

В Казани 24, 25 и 26 февраля пройдёт суперфинал чемпионата «Битва роботов». Всего будет 16 команд-участников. К соревнованиям допущены как профессиональные инженеры, студенты ведущих технологических вузов России, так и любители робототехники. Наряду с российскими командами участвуют 10 иностранных — из Республики Беларусь, Бразилии, Чили, Ирана, Казахстана, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Китая, Индии и Эквадора.

При отборе заявок на турнир «Игры будущего» учитывались опыт команд, конструкция робота и креативность легенды его создания.

Ранее, по итогам финала чемпионата «Битва роботов», определились четыре команды, которые также попали в суперфинал. Первое место заняла команда Roc из Китая, второе место досталось DS Robotics из Индии, на третьем — команда «Турбомехатроники» из Москвы, а на четвёртом — команда Energy Girls из Санкт-Петербурга.

Финальному этапу предшествовали два отборочных: 16 сентября в Подмосквье и 21 октября в Перми. Всего в чемпионате приняли участие 58 команд, среди которых выступали представители 19 регионов России. Международную арену представляли коллективы из Казахстана, Китая, Индии и Турции.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесённого роботами ущерба и определяет победителя.

Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры. Для организационно-технического и экспертного сопровождения чемпионата был создан организационный комитет. ООО «Дабл Ю Экспо» — оператор чемпионата, а ООО «Промобот» отвечает за техническую экспертизу при проведении чемпионата.

В 2023 году «Битва роботов» вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира «Игры будущего». Суперфинал чемпионата мира «Битва роботов» пройдёт в рамках этого глобального соревнования. Турнир «Игры будущего» пройдёт с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В него войдут инновационные дисциплины, в которых сочетаются современные технологии, цифровая среда и физическая активность. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий, искусственного интеллекта и робототехники.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Казань, пл. Тысячелетия, д. 2 (здание Казанского цирка).

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