В Honkai Star Rail начали бесплатно раздавать пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио

В Honkai Star Rail стал доступен новый играбельный персонаж — Доктор Рацио. Как и обещали разработчики, его можно получить бесплатно.

Чтобы добавить героя в свой отряд, нужно забрать награду на внутриигровой почте (иконка конверта на правой панели главного меню). Получить Доктора Рацио могут все, кто активировал почту — это можно сделать примерно через полчаса после начала прохождения.

Фото: HSR News

Доктор Рацио — новый персонаж пути охоты (мощные атаки по одиночным целям), который наносит мнимый тип урона. Это известный учёный из Гильдии эрудитов, который встречается игрокам в ходе основного сюжета и одного из ивентов.

О том, что Рацио можно будет получить бесплатно, разработчики объявили после победы игры на The Game Awards, а также на премиях Google Play и App Store — это стало подарком игрокам за поддержку.