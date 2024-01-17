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Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в Германии из-за слишком дорогих часов

Арнольда Шварценеггера задержали на таможне в Германии из-за слишком дорогих часов
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Журналисты Bild сообщили, что Арнольда Шварценеггера задержали в Мюнхене при прохождении таможенного досмотра в аэропорту. Отмечается, что актёр собирался отправиться в австрийский город Кицбюэль на Всемирный климатический саммит.

Фото: Bild

По информации издания, проблемы с досмотром возникли из-за слишком дорогих часов швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер заявил, что собирался продать их на аукционе. По словам журналистов, актёр уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту.

Последний проект, в котором снялся Арнольд Шварценеггер — сериал «Фубар» от Neflix. Шоу рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Премьера первого сезона состоялась 25 мая 2023 года.

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