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«Манюня: Новогодние приключения» выйдет в онлайне 19 января

«Манюня: Новогодние приключения» выйдет в онлайне 19 января
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На этой неделе стало известно, что цифровая премьера комедии «Манюня: Новогодние приключения» состоится 19 января. Фильм будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Картина выступает продолжением одноимённого сериала. Лента повествует о том, как Манюня, Наринэ и Каринэ будут пытаться найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно. Поскольку синоптики обещают аномально тёплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой.

Главные роли в «Манюня: Новогодние приключения» исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян и Мариам Мано. Режиссёром выступил Арман Марутян.

Премьера комедии в кинотеатрах России состоялась 14 декабря 2023 года.

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