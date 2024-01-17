Дженна Ортега: съёмки «Битлджуса 2» были самыми весёлыми в моей жизни

Недавно звезда «Уэнздей» и «Крика» Дженна Ортега дала интервью журналистам издания Entertainment Tonight. В ходе разговора актриса заявила, что съёмки фильма «Битлджуса 2» были самыми весёлыми в её жизни.

Это был один из самых весёлых опытов, который я когда-либо получала на съёмочной площадке. Визуально всё выглядело очень захватывающе и практично. Я думаю, что мы вообще особо не использовали компьютерную графику или нечто в этом роде.

К главной роли в сиквеле вернётся Майкл Китон. Вместе с ним в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Оригинальная лента вышла в мировой прокат в 1988 году и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Картина собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн — она стала большим хитом для Warner Bros.

Премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.