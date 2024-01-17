Дженна Ортега: съёмки «Битлджуса 2» были самыми весёлыми в моей жизни
Недавно звезда «Уэнздей» и «Крика» Дженна Ортега дала интервью журналистам издания Entertainment Tonight. В ходе разговора актриса заявила, что съёмки фильма «Битлджуса 2» были самыми весёлыми в её жизни.
Это был один из самых весёлых опытов, который я когда-либо получала на съёмочной площадке. Визуально всё выглядело очень захватывающе и практично. Я думаю, что мы вообще особо не использовали компьютерную графику или нечто в этом роде.
К главной роли в сиквеле вернётся Майкл Китон. Вместе с ним в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.
Оригинальная лента вышла в мировой прокат в 1988 году и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Картина собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн — она стала большим хитом для Warner Bros.
Премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.
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