Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S24 — все детали

На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов — Galaxy S24. В этот раз корпорация вновь выпустит три версии гаджетов: S24, S24+ и S24 Ultra с продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Все три смартфона будут поддерживать обновлениями на протяжении семи лет — до 2031 года.

Предзаказы по всему миру стартовали уже 17 января. Старт продаж намечен на начало февраля.

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Презентация Galaxy Unpacked 2024

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung

Galaxy S24

Galaxy S24 Фото: Samsung

Базовый S24 получил плоский экран с диагональю 6,2 дюйма и частотой 120 Гц, батарею на 4000 мА/ч и современный процессор Samsung Exynos 2400. Устройство оснащено защитой от влаги и пыли, 8 Гб оперативной и 128-512 Гб встроенной памяти.

Камера вновь получила тройной модуль: основная — 50 Мп с оптической стабилизацией; датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. В компании отмечают, что доработали алгоритмы съёмки, поэтому гаджет делает более чёткие снимки, чем Galaxy S23+ с таким же набором датчиков.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрный, серый, бежевый и фиолетовый.

Galaxy S24+

Galaxy S24 и Galaxy S24+ Фото: Samsung

Продвинутая версия базового S24 с экраном 6,7 дюйма, батареей на 4900 мА/ч с функцией быстрой зарядки до 45 Вт и 12 Гб оперативной памяти.

Камера точно такая же, как и у обычного S24: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией; датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрный, серый, бежевый и фиолетовый.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Максимальная версия Galaxy S24 с экраном в 6,8 дюйма, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и полностью плоским экраном и батареей на 5000 мА/ч. Рамка корпуса смартфона впервые выполнена из титана — как у iPhone 15. Кроме того, S24 Ultra вновь оснащён стилусом S Pen с более удобным управлением на плоском экране.

Главное преимущество S24 Ultra — камеры. Смартфон получил четыре датчика: основной на 200 Мп, датчик 10 Мп для трёхкратного зума с оптической стабилизацией, датчик 50 Мп для пятикратного зума с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль на 12 Мп.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрный, серый титан, фиолетовый и жёлтый.

Другие особенности

Одной из главных особенностей Galaxy S24 станет функция Call Assist — она позволяет переводить речь иноязычного собеседника прямо во время звонка. Русский язык на старте поддерживаться не будет.

Демонстрация функции Call Assist в Galaxy S24 Фото: Samsung

Ещё одна функция — поиск по фрагменту изображения. Владельцы Galaxy S24 смогут обвести часть картинки и сделать запрос в поиск Google, моментально получив список с результатами.

Поиск по фрагменту изображения Фото: Samsung

Наконец, в линейке Galaxy S24 появится Chat Assist. Это новый функционал для общения в чатах и через электронную почту с удобными автоматическими ответами и структурированием текста по абзацам.