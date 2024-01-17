Стали известны цены на смартфоны Samsung Galaxy S24 в России

17 января компания Samsung представила Galaxy S24 — новую линейку флагманских смартфонов. Гаджеты совсем скоро появятся и в России — предзаказы открылись в онлайн-магазине МТС, «М.Видео» и у других отечественных ритейлеров. Доставка смартфонов начнётся 13 февраля.

Так, базовая версия Galaxy S24 на 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в России в 89 990 рублей. Galaxy S24+ на 256 ГБ стоит 111 990 рублей, а максимальная версия Galaxy S24 Ultra обойдётся сразу в 189 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S24 в России

Galaxy S24 на 8/128 ГБ — 89 990 рублей

Galaxy S24 на 8/256 ГБ — 97 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S24+ в России

Galaxy S24+ на 12/256 ГБ — 111 990 рублей

Galaxy S24+ на 12/512 ГБ — 124 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S24 Ultra в России

Galaxy S24 Ultra на 12/256 ГБ — 146 990 рублей

Galaxy S24 Ultra на 12/512 ГБ — 159 990 рублей.

Galaxy S24 Ultra на 12/1024 ГБ — 189 990 рублей.

Samsung Galaxy S24 и S24+ будут поставляться в чёрном, сером, бежевом и фиолетовом цветах. Galaxy S24 Ultra же появится в чёрном, сером титане, фиолетовом и жёлтом оттенках.