Съёмки фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта официально завершены

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На ней ирландский актёр обнимается вместе с режиссёром картины Ридли Скоттом с подписью «Конец», намекая на завершение съёмок фильма.

Ридли Скотт и Пол Мескаль Фото: Соцсети Пола Мескаля

Официальное производство фильма «Гладиатор 2» стартовало в июне 2023 года и было приостановлено 13 июля из-за забастовки актёров Голливуда. После этого команда вернулась к работе лишь в начале декабря, полностью завершив съёмки спустя полтора месяца.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 22 ноября 2024 года. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Главную роль в картине исполнил Пол Мескаль («Солнце моё»), в ленте также снялись Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.