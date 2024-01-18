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Создатели «Игры престолов» изменили бы всего одну вещь в сериале

Создатели «Игры престолов» изменили бы всего одну вещь в сериале
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В небольшом интервью The Hollywood Reporter создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказали, что именно они хотели бы изменить в сериале. Оказалось, что они не стали бы менять финал — по их мнению, рефлексия по этому поводу обесценит работу тысячи людей, которые работали над шоу.

Вместо этого шоураннеры вернули бы одного из второстепенных персонажей — тюремщика Морда. Он появлялся ещё в первом сезоне и сторожил камеру Тириона Ланнистера в Орлином Гнезде. В итоге персонаж Питера Динклейджа подкупил своего надзирателя и сумел сбежать из заключения.

Мы бы изменили одну вещь в сериале — вернули тюремщика Морда. Мы постоянно говорили об этом и слишком поздно поняли, что могли бы сделать его владельцем таверны. У нас была возможность попросить второстепенного актёра вести себя подобно тюремщику. За исключением того, что теперь он управляет «малым бизнесом». Это была слишком очевидная и простая идея, о которой мы вспомнили слишком поздно.

Сейчас Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс заканчивают работу над первым сезоном своего нового сериала — «Задача трёх тел». Премьера шоу состоится 21 марта.

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