Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Redmi Note 13 4G с большой батареей и OLED-дисплеем

Китайская компания Xiaomi выпустила бюджетную линейку смартфонов Redmi Note 13 4G. Гаджет уже поступил в продажу по цене от $ 200 — около 18 тыс. рублей. Redmi Note 13 Pro 4G же обойдётся в $ 250 — около 22 тыс. рублей.

Redmi Note 13 Pro 4G оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора SoC Helio G99 с 8/12 Гб оперативной и 256/512 Гб встроенной памяти c батареей 5000 мА/ч и 67-ваттной быстрой зарядкой. Основная камера смартфона получила 200-мегапиксельный датчик.

Обычный Redmi Note 13 4G получил точно такой же OLED-дисплей, однако более слабый процессор Qualcomm Snapdragon 685 с 6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб встроенной памяти с 33-ваттной быстрой зарядкой. Основная камера смартфона получила 108-мегапиксельный датчик.