«Растения против зомби 3» вышли в раннем доступе — большой релиз состоится в 2024 году

17 января Electronic Arts внезапно выпустила Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia — третью номерную часть знаменитых «Растений против зомби». Сейчас проект доступен некоторым пользователям на iOS и Android в Великобритании, Нидерландах, Австралии и на Филиппинах, полноценный релиз по всему миру состоится позже в этом году.

Видео доступно на YouTube-канале Mobilegamerbiz. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Plants vs. Zombies 3 — прямое продолжение второй части серии, в котором необходимо защищать свой дом от нашествия зомби с помощью установки различных видов растений. Помимо новой сюжетной линии, в триквеле появилась большая метапрогрессия: игроки могут обустраивать город по своему усмотрению.

Ранее по «Растениям против зомби» выходили в том числе экшен от третьего лица Garden Warfare и коллекционная карточная игра Plants vs. Zombies Heroes.