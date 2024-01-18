Оскароносная Николь Кидман могла не стать актрисой из-за своего высокого роста

Американская актриса Николь Кидман рассказала о становлении своей карьеры. Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Часы» и звезда многих голливудских картин призналась, что она могла забросить актёрское ремесло ещё в юношестве из-за своего роста в 180 см.

Кидман заявила, что начала играть ещё в юном возрасте, когда подростков-актёров в основном отбирали по росту. Приоритет всегда отдавался более миниатюрным людям, тогда как девушка всегда была несколько выше своих сверстников.

Мне говорили: «У тебя не будет карьеры в кино, ты слишком высокая». Мне приходилось врать агентствам, что мой рост 177 см, а не 180 см. Мой рост беспокоил меня, когда я играла и хотела быть маленькой, но бывали моменты, когда я ценила себя такой, какая я есть.

В конечном итоге актрисе удалось стать настоящей звездой Голливуда — она до сих пор снимается во многих блокбастерах. Последний на данный момент фильм с Кидман вышел в декабре — в «Аквамене и потерянное царство» она сыграла королеву Атланну.