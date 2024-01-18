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Юра Борисов показал, как озвучивал кота Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита»

«Кинопоиск» представил небольшое видео со съёмок грядущего фильма «Мастер и Маргарита». В ролике российский актёр Юра Борисов («Кентавр») озвучивает кота Бегемота со всеми деталями, включая мурлыканье, урчание и шипение знаменитого героя. Премьера ленты состоится уже 25 января.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиску» и «Марс Медиа».

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма развернётся в 1930-е годы в Москве и расскажет про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Тайная жизнь»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.