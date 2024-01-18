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Стримера Counter-Strike 2 забанили на FACEIT — он сыграл 78 матчей подряд

Стримера Counter-Strike 2 забанили на FACEIT — он сыграл 78 матчей подряд
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Популярный стример Бредли Slugy Кохлер столкнулся с самой необычной блокировкой в Counter-Strike 2. Администрация площадки FACEIT заблокировала его аккаунт на 24 часа из-за того, что он сыграл 78 игр подряд — он стримил все матчи на своём Twitch-канале на протяжении двух дней.

Видео доступно на Twitch-канале Slugy. Права на видео принадлежат Slugy.

Во время запуска новой игры на FACEIT Кохлер получил уведомление о временной блокировке с причиной бана «сходи поспи». Интересно, что за свой бессонный марафон стример выиграл 49 матчей и проиграл 29 поединков, потеряв в общем счёте 16 пунктов Эло-рейтинга.

После получения блокировки Slugy действительно отправился в кровать и проспал сразу 10 часов. Теперь ему осталось дождаться позднего вечера, чтобы вернуться к любимой игре.

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