Стримера Counter-Strike 2 забанили на FACEIT — он сыграл 78 матчей подряд

Популярный стример Бредли Slugy Кохлер столкнулся с самой необычной блокировкой в Counter-Strike 2. Администрация площадки FACEIT заблокировала его аккаунт на 24 часа из-за того, что он сыграл 78 игр подряд — он стримил все матчи на своём Twitch-канале на протяжении двух дней.

Видео доступно на Twitch-канале Slugy. Права на видео принадлежат Slugy.

Во время запуска новой игры на FACEIT Кохлер получил уведомление о временной блокировке с причиной бана «сходи поспи». Интересно, что за свой бессонный марафон стример выиграл 49 матчей и проиграл 29 поединков, потеряв в общем счёте 16 пунктов Эло-рейтинга.

После получения блокировки Slugy действительно отправился в кровать и проспал сразу 10 часов. Теперь ему осталось дождаться позднего вечера, чтобы вернуться к любимой игре.