Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ИИ-функции Galaxy S24 появятся в прошлых смартфонах и планшетах Samsung

ИИ-функции Galaxy S24 появятся в прошлых смартфонах и планшетах Samsung
Аудио-версия:
Комментарии

17 января Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Одной из главных особенностей гаджетов станут новые функции искусственного интеллекта (ИИ), интегрированные в оболочку One UI 6.1. Пользователи смогут опробовать их уже 31 января, когда устройства поступят в продажу.

Спустя несколько часов после презентации в Samsung уточнили, что многие ИИ-функции будут доступны в том числе на прошлых поколениях устройств компании. Речь идёт о сериях Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 и Flip5, а также планшетах линейки Galaxy Tab S9. Эти устройства получат обновление до One UI 6.1 в течение ближайших пяти месяцев.

В Samsung не уточнили, какие именно ИИ-функции станут доступны пользователям прошлых поколений устройств корпорации.

Материалы по теме
Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S24 — все детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android