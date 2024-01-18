ИИ-функции Galaxy S24 появятся в прошлых смартфонах и планшетах Samsung

17 января Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила новую линейку смартфонов Galaxy S24. Одной из главных особенностей гаджетов станут новые функции искусственного интеллекта (ИИ), интегрированные в оболочку One UI 6.1. Пользователи смогут опробовать их уже 31 января, когда устройства поступят в продажу.

Спустя несколько часов после презентации в Samsung уточнили, что многие ИИ-функции будут доступны в том числе на прошлых поколениях устройств компании. Речь идёт о сериях Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 и Flip5, а также планшетах линейки Galaxy Tab S9. Эти устройства получат обновление до One UI 6.1 в течение ближайших пяти месяцев.

В Samsung не уточнили, какие именно ИИ-функции станут доступны пользователям прошлых поколений устройств корпорации.