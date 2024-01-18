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В браузере Chrome на Android появится функция озвучки текста на любом сайте

В браузере Chrome на Android появится функция озвучки текста на любом сайте
Аудио-версия:
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Google выпустила предварительную версию новой функции для браузера Google Chrome на Android. Она позволяет озвучить содержимое той или иной страницы вслух с помощью нейросетевого голоса.

Для работы опции требуется бета-версия браузера Chrome и активация специальной команды по адресу «chrome://flags/#read-aloud» в адресной строке. Затем нужно открыть любой сайт, нажать на меню настроек и выбрать опцию «Озвучить эту страницу». После этого откроется встроенный в браузер проигрыватель с кнопкой паузы и ускорения речи.

Демонстрация работы функция озвучания в Chrome

Демонстрация работы функция озвучания в Chrome

Фото: 9to5Google

Функция озвучания текста находится в стадии бета-тестирования, однако уже сейчас опция поддерживает русский язык и работает даже в свёрнутом режиме. Когда именно новый функционал станет доступен всем пользователям Chrome, неизвестно.

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