В браузере Chrome на Android появится функция озвучки текста на любом сайте

Google выпустила предварительную версию новой функции для браузера Google Chrome на Android. Она позволяет озвучить содержимое той или иной страницы вслух с помощью нейросетевого голоса.

Для работы опции требуется бета-версия браузера Chrome и активация специальной команды по адресу «chrome://flags/#read-aloud» в адресной строке. Затем нужно открыть любой сайт, нажать на меню настроек и выбрать опцию «Озвучить эту страницу». После этого откроется встроенный в браузер проигрыватель с кнопкой паузы и ускорения речи.

Демонстрация работы функция озвучания в Chrome Фото: 9to5Google

Функция озвучания текста находится в стадии бета-тестирования, однако уже сейчас опция поддерживает русский язык и работает даже в свёрнутом режиме. Когда именно новый функционал станет доступен всем пользователям Chrome, неизвестно.