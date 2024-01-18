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Опубликован новый отрывок из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Опубликован новый отрывок из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»
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Сегодня, 18 января, в российском прокате состоялась премьера драматического фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи». «Чемпионат» показывает эксклюзивный отрывок из новинки, где герои готовятся к предстоящей гонке.

Лента рассказывает историю противостояния немецкой «Ауди» и итальянской «Лянчи» на чемпионате мира по ралли 1983 года. Это была не просто гонка, а битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты.

Главные роли в картине исполнили Даниэль Брюль, Рикардо Скамарчо и Фолькер Брух. Режиссёром картины выступил Стефано Мордини («Невидимый свидетель», «Католическая школа»). Места продюсеров разделили Риккардо Скамарчо и Джереми Томас.

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