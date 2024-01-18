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Фильм «Иван Васильевич меняет всё» посмотрели 42,5 млн человек

Фильм «Иван Васильевич меняет всё» посмотрели 42,5 млн человек
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё» посмотрели 42,5 млн человек. В это число вошла суммарная аудитория ленты в эфире канала ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Premier.

Ко всему прочему «Иван Васильевич меняет всё» стал самой популярной картиной 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей 14–44 лет и самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.

Руководитель отдела лицензирования «Кинопоиска» Николай Буц заявил, что ТНТ продолжит сотрудничество со стриминговым сервисом и в этом году для создания ещё одного новогоднего проекта. Напомним, в ремейке снялись Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Сергей Светлаков и другие актёры.

Сюжет фильма рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

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