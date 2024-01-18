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Apple подтвердила наличие критической уязвимости в iPhone 12 и MacBook Air M2

Apple подтвердила наличие критической уязвимости в iPhone 12 и MacBook Air M2
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Компания Apple подтвердила наличие критической уязвимости в iPhone 12 и MacBook Air M2. Об этом сообщило издание 9to5Mac.

Представители корпорации заявили, что в ближайшее время выпустят патч, который устранит проблему. Уязвимость обнаружили эксперты из фирмы Trail of Bits — данная брешь в защите позволяет хакерам похищать личные данные с устройств их владельца.

Для кражи информации используется эксплойт, позволяющий считывать данные, сохранившиеся в графическом процессоре. Правда, для взлома злоумышленникам необходим физический доступ к смартфону или ноутбуку жертвы.

Сперва специалисты рассказали о находке самой Apple, а уже после этого — широкой общественности. Изначально уязвимость присутствовала во многих продуктах компании, однако производитель оперативно исправил проблему практически на всех устройствах — за исключением iPhone 12 и MacBook Air M2.

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