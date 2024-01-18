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Названы самые популярные сериалы в новогодние праздники в России на ТВ

Названы самые популярные сериалы в новогодние праздники в России на ТВ
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Исследовательская компания Mediascope раскрыла данные о самых популярных сериалах в новогодние праздники в России на ТВ. Статистика представлена за период с 1 по 14 января.

Первое место в рейтинге заняло криминально-комедийное шоу «Ресторан по понятиям», второе — «Лада Голд», а третье — «Тайна Лилит». Три строчки из топа заняли проекты от телеканала ТНТ.

Топ-10 самых популярных сериалов в новогодние праздники в России на ТВ

  1. «Ресторан по понятиям» (3-й сезон) — ТНТ.
  2. «Лада Голд» — ТНТ.
  3. «Тайна Лилит» — Россия 1.
  4. «Ресторан по понятиям» (2-й сезон) — ТНТ.
  5. «Боец» — Рен ТВ.
  6. «Доктор Преображенский» (2-й сезон) — Первый канал.
  7. «Крутые меры» — Рен ТВ.
  8. «Склифосовский» (9-й сезон) — Россия 1.
  9. «Лука и волшебный театр» — СТС.
  10. «След» — Пятый канал.
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