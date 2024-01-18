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Названы самые популярные сериалы в новогодние праздники в России на ТВ

Исследовательская компания Mediascope раскрыла данные о самых популярных сериалах в новогодние праздники в России на ТВ. Статистика представлена за период с 1 по 14 января.

Первое место в рейтинге заняло криминально-комедийное шоу «Ресторан по понятиям», второе — «Лада Голд», а третье — «Тайна Лилит». Три строчки из топа заняли проекты от телеканала ТНТ.

Топ-10 самых популярных сериалов в новогодние праздники в России на ТВ

«Ресторан по понятиям» (3-й сезон) — ТНТ. «Лада Голд» — ТНТ. «Тайна Лилит» — Россия 1. «Ресторан по понятиям» (2-й сезон) — ТНТ. «Боец» — Рен ТВ. «Доктор Преображенский» (2-й сезон) — Первый канал. «Крутые меры» — Рен ТВ. «Склифосовский» (9-й сезон) — Россия 1. «Лука и волшебный театр» — СТС. «След» — Пятый канал.