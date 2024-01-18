Вышел трейлер детективного сериала «Престиж» с Настасьей Самбурской

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Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер детективного сериала «Престиж». Шоу рассказывает об элитном посёлке для чиновников, топ-менеджеров, оперных див и их семей с прислугой.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Идиллию жизни в «Престиже» прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей с подозрением относится друг другу. А в ходе расследования окажется, что свои мотивы для совершения преступления есть абсолютно у каждого обитателя посёлка.

В проекте снялись Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская и другие. Режиссёром выступил Сергей Сенцов (сериал «Физрук»).

«Престиж» начнёт выходить с 15 февраля. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.