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Комедийный сериал «Очевидное невероятное» выйдет 25 января

Комедийный сериал «Очевидное невероятное» выйдет 25 января
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На этой неделе стало известно, что фантастическая комедия «Очевидное невероятное» начёт выходить 25 января в онлайн-кинотеатре Okko. В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов.

Сериал рассказывает о городе Великий Гусляр, в котором открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Новый мэр Эдуард Белинский хочет рассказать всему миру о чудесах Гусляра и превратить его в туристический центр, однако местные жители выступают против такой идеи.

В «Очевидное невероятное» снялись Артём Быстров, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Павел Любимцев, Илья Виногорский, Александр Нестеров, Катя Кабак, Антон Морозов, Алиса Лозовская и другие. Кресло режиссёра занял Александр Войтинский («По щучьему велению»).

Первые эпизоды сериала были показаны ещё в прошлом году — в рамках фестивалей «Новый сезон» и «Читка 2.0».

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