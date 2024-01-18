Звезда «Бандитского Петербурга» назвал «Слово пацана» победой российского кино

Недавно звезда «Бандитского Петербурга» Дмитрий Певцов высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана». Актёр назвал шоу победой российского кино и отметил, что в нём «честно и художественным языком» рассказывается о последствиях любого преступления.

По совместительству, Певцов занимает должность первого зампреда комитета Госдумы по культуре.

Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов.

Также актёр посоветовал родителям, которые хотят показать «Слово пацана» своим детям, объяснить, в чём именно ошибаются герои шоу.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.