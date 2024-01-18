«На мой взгляд, весьма сбалансировано»: комментатор Adekvat — о жеребьёвке BetBoom Dacha

Киберспортивный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов оценил для «Чемпионата» результаты жеребьёвки глобального этапа BetBoom Dacha Dubai 2024 по Dota 2.

По словам кастера, обе группы примерно равны по составу участников и интересны с точки зрения разнообразия.

Получилось на мой взгляд весьма сбалансировано — и с точки зрения распределения приглашенных/прошедших квалификации, и с точки зрения представительств разных регионов. Даже навскидку не назвать очевидных аутсайдеров, а значит, будет борьба!

BetBoom Dacha Dubai 2024 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт в столице ОАЭ в студийном формате, это будет первый глобальный чемпионат сезона по Dota 2. Также в рамках ивента пройдёт турнир «1 на 1» на $ 100 тыс.