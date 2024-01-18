Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«На мой взгляд, весьма сбалансировано»: комментатор Adekvat — о жеребьёвке BetBoom Dacha

«На мой взгляд, весьма сбалансировано»: комментатор Adekvat — о жеребьёвке BetBoom Dacha
Комментарии

Киберспортивный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов оценил для «Чемпионата» результаты жеребьёвки глобального этапа BetBoom Dacha Dubai 2024 по Dota 2.

По словам кастера, обе группы примерно равны по составу участников и интересны с точки зрения разнообразия.

Получилось на мой взгляд весьма сбалансировано — и с точки зрения распределения приглашенных/прошедших квалификации, и с точки зрения представительств разных регионов. Даже навскидку не назвать очевидных аутсайдеров, а значит, будет борьба!

BetBoom Dacha Dubai 2024 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт в столице ОАЭ в студийном формате, это будет первый глобальный чемпионат сезона по Dota 2. Также в рамках ивента пройдёт турнир «1 на 1» на $ 100 тыс.

Материалы по теме
Team Spirit и BetBoom Team сыграют в одной группе на первом топ-турнире сезона по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android