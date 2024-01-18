Вышли персональные постеры героев фильма «Мадам Паутина»

Компания Sony Pictures опубликовала персональные постеры героев фильма «Мадам Паутина». На них изображены Дакота Джонсон, Сидни Суини, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор и Тахар Рахим.

Картина расскажет про героиню Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

За сценарий ленты отвечают Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Клэр Паркер и С.Дж. Кларксон — ранее те же люди работали над сюжетом провального «Морбиуса». Кресло режиссёра заняла Эс Джей Кларксон («Тост»).

Премьера «Мадам Паутины» во всём мире состоится 14 февраля.

Постеры

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures