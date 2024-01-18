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В кинотеатрах России стартовали показы боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

В кинотеатрах России стартовали показы боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом
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Журналисты издания «Известия» сообщили, что в кинотеатрах России стартовали показы боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. Посмотреть фильм уже могут жители Москвы, Якутска, Ростова-на-Дона и Иркутска. В большинстве кинотеатров картину показывают в формате предсеансового обслуживания.

Тем временем, сборы ленты уже превысили $ 41 млн — для достижения такого результата картине потребовалось шесть дней. По мнению аналитиков, это отличный старт для абсолютно новой франшизы в относительно тихий январский период.

Боевик рассказывает об одержимом местью одиночке и бывшем оперативнике из засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Премьера «Пчеловода» в мировом прокате состоялась 12 января.

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