Мультфильм «Полярный экспресс 2» находится в разработке

На этой неделе продюсер мультфильма «Полярный экспресс» Гари Гетцман пообщался с журналистом издания ComicBook. В ходе интервью Гетцман заявил, что сиквел мультфильма официально находится в разработке.

Подробности пока не раскрываются.

Так что всё это займёт какое-то время, и это нормально — мы не против, чтобы работа шла в медленном темпе. Но в данный момент, конечно, мы погружены в процесс создания «Полярного экспресса 2».

Премьера оригинального «Полярного экспресса» состоялась в 2004 году. Лента получила высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. Мультфильм даже выдвинули на «Оскар» в трёх номинациях: «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучшая песня».

Главные роли озвучили Том Хэнкс, Лесли Земекис, Эдди Дизен, Нона Гэй, Питер Сколари и Брендан Кинг. Режиссёром проекта выступил Роберт Земекис («Форрест Гамп», «Назад в будущее»).