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Первые фотографии со съёмок «Моди» — нового фильма с Джонни Деппом

Первые фотографии со съёмок «Моди» — нового фильма с Джонни Деппом
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Издание Deadline поделилось несколькими фотографиями со съёмочной площадки фильма «Моди». Режиссёром ленты выступил Джонни Депп, который, кстати, и снялся в нём.

Согласно описанию ленты, «Моди» расскажет о жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из Богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Вместе с Деппом в картине снялся Аль Пачино. Участие такого важного актёра в «Моди», отметил Депп, очень важно для него.

Я хотел бы выразить свою глубокую благодарность всему актёрскому составу, съёмочной группе и продюсерам за их непоколебимую приверженность делу и креативность.

Этот фильм — первая режиссёрская работа Деппа после полнометражного фильма 1997 года «Храбрец», а также его первый крупный проект после победы над Эмбер Хёрд в суде в 2022 году.

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