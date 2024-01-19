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Райан Куглер снимет новый секретный фильм с Майклом Б. Джорданом в главной роли

Райан Куглер снимет новый секретный фильм с Майклом Б. Джорданом в главной роли
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По информации издания The Hollywood Reporter, режиссёр Райан Куглер занимается своим новым фильмом, в котором главную роль сыграет Майкл Б. Джордан, звезда «Крида» и «Чёрной пантеры».

Деталей ленты нет, они держатся в секрете. По словам издания, у фильма пока даже нет названия. Согласно отчёту, проект основан на оригинальном сценарии Куглера. Райан также выступит ведущим продюсером фильма, наряду с Зинзи Куглером и Севом Оганяном.

Больше всего THR заинтересовал подход к фильму. Студийные боссы были вынуждены прибыть в Беверли-Хиллз, в офисы WME, агентства, представляющего Куглера и Джордана, чтобы ознакомиться со сценарием и узнать подробности лично.

Отмечается, что на этой неделе состоится второй этап: заинтересованные стороны встретятся с режиссёром, чтобы услышать его видение фильма.

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