Стартовали съёмки фильма Minecraft

Сегодня начался съёмочный процесс экранизации Minecraft. Он проходит в Новой Зеландии. Информации о том, сколько займёт производство, пока не появлялось.

Актёр и комик Джек Блэк исполнит роль Стива. В каст фильма также входят Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс, а сценаристами и продюсерами игровой адаптации выступят Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang.

Детали фильма и его сюжет держатся в секрете. Фанаты гадают: они получат анимационную ленту духе мультфильма про братьев Марио, или же это будет полноценный фильм, а актёры не только озвучат героев, но и сами их сыграют.

Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года.