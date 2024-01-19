Свежий трейлер новой части «Планеты обезьян» покажут 11 февраля — инсайдер

По информации надёжного инсайдера Даниэля Рихтмана, свежий трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство» будет показан 11 февраля во время «Супербоула». Данные пока не подтверждены, но вероятность этого высока, поскольку обычно на спортивном мероприятии показывают много роликов будущих лент.

История «Королевства планеты обезьян» развернётся через много лет после фильма «Планета обезьян: Война» 2017 года, который завершил предыдущую трилогию, а обезьяну-революционера Цезаря сыграл знаменитый Энди Сёркис. Поставил ленту Мэтт Ривз, снявший «Бэтмена».

В картине режиссёра Уэса Болла снимаются известный по роли в хорроре «Оно» Оуэн Тиг, один из актёров «Орвилла» Питер Макон и звезда сериала «Ведьмак» Фрейя Аллан. Детали их ролей не раскрываются, но, возможно, информация появится позже.

Премьера проекта запланирована на 2024 год.