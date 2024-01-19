Филиппа Киркорова убрали из «Золотого граммофона» в этом году

Газета «Аргументы и факты» обратила внимание, что певца и народного артиста России Филиппа Киркорова убрали из «Золотого граммофона» — ежегодной музыкальной премии.

Премия «Золотой граммофон» пройдёт 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Ещё 27 декабря Киркоров был указан в качестве одного из основных участников. В обновлённой афише, размещённой в соцсетях 16 января, имя певца пропало. Очевидно, ждать появление артиста на мероприятии не стоит, хотя до 2018 года он посещал почти каждую премию.

Вероятно, это связано со скандальной вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой, которая прошла в конце года. Одним из её посетителей стал Киркоров, который пришёл на мероприятие в откровенном наряде согласно дресс-коду.