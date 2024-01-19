Джоди Фостер могла сыграть Лею в «Звёздных войнах», но отказалась от роли

Актриса Джоди Фостер во время посещения вечернего шоу Джимми Фэллона рассказала, что могла сыграть принцессу Лею в «Звёздных войнах».

По словам Фостер, в 1970 годах ей предлагали роль принцессы Леи. Фостер была вынуждена отказаться из-за того, что уже заключила контракт с Disney на другой фильм. К тому же на момент съёмок Джоди Фостер было 14 лет, а Керри Фишер, которая в итоге стала Леей, было 19.

Они хотели более младшую версию принцессы Леи, но у меня возник конфликт. Я снималась в фильме Disney, и я просто не хотела отказываться от фильма Disney, потому что у меня уже был контракт.

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.