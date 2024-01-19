Sony хотела, чтобы Человек-паук Эндрю Гарфилда появился в «Мадам Паутине» — инсайдер

В недавнем выпуске подкаста The Hot Mic инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Sony Pictures планировала ввести в свою вселенную Marvel Человека-паука в исполнении Эндрю Гарфилда.

Компания якобы хотела, чтобы актёр впервые появился в фильме «Мадам Паутина», а потом он бы каким-то образом опять встретился с Человеком-пауком Тома Холланда.

По словам Снейдера, такие планы были раньше, но в итоге все упоминания Человека-паука были удалены, а сцены с ними — пересняты. Насколько достоверны слова инсайдера, пока неизвестно, узнаем на просмотре ленты.

«Мадам Паутина» с Сидни Суини, Дакотой Джонсон, Адамом Скоттом и Эммой Робертс выйдет в прокат 14 февраля этого года. Режиссёром картины выступила Эс Джей Кларксон.