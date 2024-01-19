Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony хотела, чтобы Человек-паук Эндрю Гарфилда появился в «Мадам Паутине» — инсайдер

Sony хотела, чтобы Человек-паук Эндрю Гарфилда появился в «Мадам Паутине» — инсайдер
Комментарии

В недавнем выпуске подкаста The Hot Mic инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что Sony Pictures планировала ввести в свою вселенную Marvel Человека-паука в исполнении Эндрю Гарфилда.

Компания якобы хотела, чтобы актёр впервые появился в фильме «Мадам Паутина», а потом он бы каким-то образом опять встретился с Человеком-пауком Тома Холланда.

По словам Снейдера, такие планы были раньше, но в итоге все упоминания Человека-паука были удалены, а сцены с ними — пересняты. Насколько достоверны слова инсайдера, пока неизвестно, узнаем на просмотре ленты.

«Мадам Паутина» с Сидни Суини, Дакотой Джонсон, Адамом Скоттом и Эммой Робертс выйдет в прокат 14 февраля этого года. Режиссёром картины выступила Эс Джей Кларксон.

Материалы по теме
«Оставленные» — прекрасный фильм про поиск счастья поблизости. Обзор кино
«Оставленные» — прекрасный фильм про поиск счастья поблизости. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android