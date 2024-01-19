TikTok спас комедию «Кто угодно, кроме тебя» с Сидни Суини от провала в кинотеатрах

21 декабря в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя». Лента стартовала в США с неутешительных $ 8 млн, однако в следующие выходные только набирала кассу, и сейчас сборы картины на домашнем рынке составляют $ 58 млн — аналитики считают, что фильм в итоге соберёт в стране не меньше $ 85 млн.

Дело в том, что после первого уикенда в TikTok стало очень популярным видео из комедии, где герои танцуют под песню Unwritten Наташи Бедингфилд. Спустя почти месяц проката ролики с хэштегом «Кто угодно, кроме тебя» собрали более 1 млрд просмотров, тем самым привлекая пользователей приложения к походу в кинотеатры.

Общие сборы картины уже достигли отметки в $ 81 млн при бюджете в $ 25 млн. Интересно, что Sony сама запустила флэшмоб с танцем из фильма, сделав его частью рекламной компании фильма. Ранее аналогичная ситуация произошла со сверхуспешным «Топ Ганом: Мэверик» и «Котом в сапогах 2» — отрывки из обеих лент стали очень популярными в TikTok, что вылилось в высокие кассовые сборы.