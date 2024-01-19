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Российские геймеры потратили 161 млрд рублей на видеоигры в 2023 году

Российские геймеры потратили 161 млрд рублей на видеоигры в 2023 году
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В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы XYZ после анализа состояния рынка и опроса игроков из России.

По оценке компании, около 106 млрд рублей пришлось на официальные каналы дистрибуции, а оставшиеся 55 млрд рублей — на сервисы-посредники для покупки видеоигр. При этом большая часть суммы была потрачена на однопользовательские приключения, среди которых экшен от российских разработчиков Atomic Heart, игра по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy и партийная ролевая игра Baldur's Gate 3.

По мнению исполнительного директора XYZ Эммы Юсовой, в 2024 году ожидается более умеренное число крупных ААА-блокбастеров. Это позволит небольшим студиям и независимым разработчикам привлечь больше внимания к своим проектам.

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