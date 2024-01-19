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В России внезапно стартовал четвёртый сезон «Настоящего детектива»

В России внезапно стартовал четвёртый сезон «Настоящего детектива»
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19 января четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив» внезапно стартовал в России. Дебютный эпизод продолжения с подзаголовком «Страна ночи» доступен на «Амедиатеке» и в расширенной подписке на Okko с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке» и HBO.

Выход современного голливудского сериала в России остаётся большой редкостью, поэтому премьера «Настоящего детектива» оказалась неожиданным сюрпризом для россиян. При этом пока неясно, будут ли эпизоды выходить одновременно с релизом на Max по понедельникам или с задержкой в несколько дней.

Четвёртый сезон сериала рассказывает о бесследной пропаже восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело взялись детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

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