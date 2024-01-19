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Netflix, YouTube и Spotify отказались выпускать приложения для шлема Apple Vision Pro

Netflix, YouTube и Spotify отказались выпускать приложения для шлема Apple Vision Pro
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Уже 2 февраля в продажу поступит шлем Apple Vision Pro — гарнитура смешанной реальности от Apple. Корпорация Тима Кука делает большую ставку на устройство за $ 3500, которое должно стать следующим словом компании в мире гаджетов.

Как сообщает издание Bloomberg, многие технологические гиганты отказались создавать нативное приложение для шлема. Среди них видеохостинг YouTube, онлайн-кинотеатр Netflix и музыкальный сервис Spotify. Это значит, что владельцы Vision Pro смогут воспользоваться лишь веб-версиями приложений через браузер.

Эксперты считают, что отказ от выпуска приложений связан с конкуренцией на рынке. Многие сервисы просто не хотят увеличивать прибыль экосистемы конкурента. При этом Disney, Amazon и HBO уже разрабатывают приложения для Apple Vision Pro, не видя в этом серьёзного вреда для себя.

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