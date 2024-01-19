Недавно исполнитель роли Уилсона Фиска Винсент ДʼОнофрио пообщался с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора актёр заявил, что полные пересъёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» стартуют в ближайшие дни.

До возобновления съёмок „Сорвиголовы“ остаются считанные дни, и мы вот-вот погрузимся в большую работу. Мы снимаем в Нью-Йорке, в студии и на ряде местных локаций: Бруклин, Манхэттен и Челси.

Ко всему прочему Винсент ДʼОнофрио сказал, что после творческой перезагрузки количество эпизодов может измениться. Изначально планировалось, что в первый сезон войдёт 18 серий, однако новые авторы с точным числом пока не определились.

Напомним, в середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Сначала компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, но сохранив часть отснятого материала.

Дата премьеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» пока не раскрывается.