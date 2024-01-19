Авторы «Ведьмака 3» перестанут поддерживать игру на Windows 7 и Windows 8

Студия CD Projekt RED объявила, что перестанет поддерживать игру «Ведьмак 3: Дикая охота» на операционных системах Windows 7 и Windows 8. Разработчики заявили, что это произойдёт уже 17 мая — если после этой даты для игры выйдет новый патч, то авторы не гарантируют, что RPG будет стабильно работать на устаревших ОС.

Поскольку Microsoft больше не предоставляет обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 7 и для Windows 8.1, мы больше не будем тестировать «Ведьмака 3» на этих операционных системах и не будем поддерживать их в случае каких-либо потенциальных обновлений, выпущенных после 17 мая.

До конца 2024 года для «Ведьмака 3» выйдет редактор для создания модификаций — возможно, его не станут тестировать на Windows 7 и Windows 8. Последний на данный момент патч для обновлённой версии «Ведьмака 3» вышел в июле, однако разработчики не исключают, что это не последний апдейт для культовой RPG.

В CD Projekt RED отметили, что пользователи устаревших ОС всегда смогут откатить версию обновления на более раннюю, чтобы избежать проблем совместимости.