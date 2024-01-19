Что нужно знать про обновление 4.4 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse провела очередную трансляцию, связанную с выходом нового большого обновления для своей игры Genshin Impact. Разработчики показали все основные изменения, которые введут в игру в версии 4.4.
Обновление станет доступно игрокам 31 января 2024 года — там появятся два новых персонажа, локация для исследований и многое другое. Как обычно, предзагрузить его можно будет за два-три дня до релиза, а продолжаться апдейт будет до 12 марта, когда состоится релиз 4.5.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи
В версии 4.4 в игру будет добавлены два персонажа региона Ли Юэ, анонсированные ранее. Судя по всему, они будут связаны с новой областью на карте игрового мира.
- Сянь Юнь — играбельная версия адепта Хранителя облаков, которая ранее появлялась в сюжете в образе птицы. Это будет пятизвёздочный персонаж анемо-стихии (воздух), которая сражается катализатором.
- Ка Мин — сотрудник охранного предприятия и уличный артист в одном лице. Владеет силой стихии пиро (огонь), оружие — двуручный меч, редкость — четыре звезды.
Фото: HoYoverse
Баннеры обновления 4.4 в Genshin Impact
Как и обычно, получить новых персонажей можно будет с помощью молитвы событий — временного баннера, который действует три недели. При этом в версии 4.4 Ка Мин может присоединиться к вашей команде бесплатно (об этом ниже).
В ходе обновления будет одновременно доступно два баннера с персонажами, а также отдельная молитва с сигнатурным оружием для этих персонажей.
- С 31 января по 20 февраля — баннер нового персонажа Сянь Юнь и повтор Нахиды, а также четырёхзвёздочный Ка Мин.
- С 21 февраля по 12 марта — рераны вышедших ранее Сяо и Яэ Мико.
В первом баннере оружия появится новый пятизвёздочный катализатор, который должен стать сигнатурным оружием для Сянь Юнь.
Фото: Ветерок Монштадта
Новая локация
Игровой мир дополнит новая область, соединяющая юго-восток Фонтейна с севером региона Ли Юэ. Он получит свою историю и пространство для исследования.
Среди прочего, там будет чайная деревня, несколько квестов и новый босс, который даст ресурсы для прокачки новых персонажей.
Фото: HoYoverse
Фото: HoYoverse
Новые задания и события
Главный временный ивент по традиции будет посвящён Празднику морских фонарей в Ли Юэ — игровому аналогу китайского Нового года, который празднуют в начале февраля.
Он будет объединять основной сюжет и различные мини-игры, в том числе и PvP-формата. За прохождение дадут бесплатно одного из 10 четырёхзвёздочных персонажей Ли Юэ (на выбор), скин на Син Цю и множество других ресурсов, включая большое количество камней истока.
Фото: HoYoverse
Несколько отдельных квестов появится в новой области, там же будет доступно задание легенд Сянь Юнь, которое должно подробнее раскрыть лор нового персонажа.
Кроме того, в версии 4.4 будет несколько временных мини-ивентов:
- событие с готовкой еды для разных персонажей;
- ивент-головолока с хиличурлами;
- боевой ивент, в котором нужно будет собирать команду из определённого пула героев.
Новые скины для персонажей
В апдейте также появятся три новых косметических набора для персонажей из Ли Юэ — Гань Юй, Шень Хэ и Син Цю. Первые два можно будет приобрести в магазине, а третий будет доступен бесплатно за прохождение главного ивента 4.4.
Фото: HoYoverse
Другие нововведения
Апдейт получит карточный режим «Священный режим семерых» — в него добавят новые карты, в том числе персонажей и противников.
Теперь игрок сможет сравнивать разные наборы артефактов и сохранять их, чтобы быстро менять билд персонажа в зависимости от ситуации.
Кроме того, в ходе трансляции разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы. Забрать награды можно будет до завтрашнего утра.