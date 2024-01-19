Что нужно знать про обновление 4.4 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse провела очередную трансляцию, связанную с выходом нового большого обновления для своей игры Genshin Impact. Разработчики показали все основные изменения, которые введут в игру в версии 4.4.

Обновление станет доступно игрокам 31 января 2024 года — там появятся два новых персонажа, локация для исследований и многое другое. Как обычно, предзагрузить его можно будет за два-три дня до релиза, а продолжаться апдейт будет до 12 марта, когда состоится релиз 4.5.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В версии 4.4 в игру будет добавлены два персонажа региона Ли Юэ, анонсированные ранее. Судя по всему, они будут связаны с новой областью на карте игрового мира.

Сянь Юнь — играбельная версия адепта Хранителя облаков, которая ранее появлялась в сюжете в образе птицы. Это будет пятизвёздочный персонаж анемо-стихии (воздух), которая сражается катализатором.

Ка Мин — сотрудник охранного предприятия и уличный артист в одном лице. Владеет силой стихии пиро (огонь), оружие — двуручный меч, редкость — четыре звезды.

Фото: HoYoverse

Баннеры обновления 4.4 в Genshin Impact

Как и обычно, получить новых персонажей можно будет с помощью молитвы событий — временного баннера, который действует три недели. При этом в версии 4.4 Ка Мин может присоединиться к вашей команде бесплатно (об этом ниже).

В ходе обновления будет одновременно доступно два баннера с персонажами, а также отдельная молитва с сигнатурным оружием для этих персонажей.

С 31 января по 20 февраля — баннер нового персонажа Сянь Юнь и повтор Нахиды, а также четырёхзвёздочный Ка Мин.

С 21 февраля по 12 марта — рераны вышедших ранее Сяо и Яэ Мико.

В первом баннере оружия появится новый пятизвёздочный катализатор, который должен стать сигнатурным оружием для Сянь Юнь.

Фото: Ветерок Монштадта

Новая локация

Игровой мир дополнит новая область, соединяющая юго-восток Фонтейна с севером региона Ли Юэ. Он получит свою историю и пространство для исследования.

Среди прочего, там будет чайная деревня, несколько квестов и новый босс, который даст ресурсы для прокачки новых персонажей.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Новые задания и события

Главный временный ивент по традиции будет посвящён Празднику морских фонарей в Ли Юэ — игровому аналогу китайского Нового года, который празднуют в начале февраля.

Он будет объединять основной сюжет и различные мини-игры, в том числе и PvP-формата. За прохождение дадут бесплатно одного из 10 четырёхзвёздочных персонажей Ли Юэ (на выбор), скин на Син Цю и множество других ресурсов, включая большое количество камней истока.

Фото: HoYoverse

Несколько отдельных квестов появится в новой области, там же будет доступно задание легенд Сянь Юнь, которое должно подробнее раскрыть лор нового персонажа.

Кроме того, в версии 4.4 будет несколько временных мини-ивентов:

событие с готовкой еды для разных персонажей;

ивент-головолока с хиличурлами;

боевой ивент, в котором нужно будет собирать команду из определённого пула героев.

Новые скины для персонажей

В апдейте также появятся три новых косметических набора для персонажей из Ли Юэ — Гань Юй, Шень Хэ и Син Цю. Первые два можно будет приобрести в магазине, а третий будет доступен бесплатно за прохождение главного ивента 4.4.

Фото: HoYoverse

Другие нововведения

Апдейт получит карточный режим «Священный режим семерых» — в него добавят новые карты, в том числе персонажей и противников.

Теперь игрок сможет сравнивать разные наборы артефактов и сохранять их, чтобы быстро менять билд персонажа в зависимости от ситуации.

Кроме того, в ходе трансляции разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы. Забрать награды можно будет до завтрашнего утра.