Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.4 — авторы дарят 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact провели презентацию патча 4.4, выход которого состоится уже 31 января. В проект добавят двух новых персонажей, Сянь Юнь и Ка Мин, новые задания и события, а также многое другое.

Вместе с этим авторы устроили раздачу трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

BBQ8AZHUH2CZ — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; MT88AYHCZ2UR — 100 примогемов и 5 опыта героя;

— 100 примогемов и 5 опыта героя; FA9QAGYDZJEV — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в «Настройках» в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по ссылке. Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 20 января, после чего они станут неактивными и награду получить будет уже нельзя.

Узнать все детали патча 4.4 для Genshin Impact можно из нашего отдельного материала.